السعودية اليوم / إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية



القدس المحتلة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية وقوع عدة إصابات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم ومناطق أخرى في نابلس وجنين شنت خلالها حملة اعتقالات واسعة وتفتيش للمنازل.

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09:31ت م

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