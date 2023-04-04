السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يقيم مأدبة إفطار



نواكشوط 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، مأدبة إفطار رمضاني.

حضر المأدبة عدد من السفراء المسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى الجمهورية الموريتانية وأعضاء السفارة.

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09:10ت م

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