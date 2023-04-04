سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استفادة المغرب من خط ائتمان لأغراض منع وقوع الأزمات بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وتابعت أجواء التوتر في الأراضي الفلسطينية، مشيرة الى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتناقلت تأكيد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف.

ونشرت إعلان حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون ترشحه لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للفوز بالرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وأشارت صحف المغرب إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق، بعد قرار عدد من الدول المنتجة للنفط خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يوميا بدءا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.