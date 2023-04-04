السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية



القدس المحتلة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت عدة منازل في المدينة، واعتقلت فلسطينيين اثنين من بينهما أسير محرر وذلك بعد اقتحام منزلهما وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جبع وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة لعدة منازل فلسطينية.

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07:00ت م

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