

مكة المكرمة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

قامت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة في إدارة شؤون المصاحف بتوزيع إهداءات نُسخة من المصحف الشريف لضيوف الرحمن؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " وتحت شعار من الوصول إلى الحصول.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي أن هذه الهدية العظيمة ( كتاب الله العزيز ) هي من أهم الخدمات العظيمة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المسجد الحرام، من خلال توزيع وإهداء نسخ القرآن الكريم لضيوف الرحمن حيث بلغت عدد المصاحف التي وُزّعت حتى العاشر من شهر رمضان ما يزيد عن (30) ألف نسخة، بالإضافة إلى إهداء (20) مصحفاً للمكفوفين بلغة (برايل).

وأفاد أن برنامج إهداءات مستمر طيلة موسم رمضان المبارك عبر تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع إدارات الرئاسة، لتبقى ذكرى يحملونها من مهبط الوحي ومنبع الرسالات تخلد لهم الرحلة الإيمانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون المصاحف تُهدي أكثر من (30) ألف نسخة من المصحف الشريف خلال العشر الأوائل من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.