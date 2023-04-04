شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة النصر أمام نظيره العدالة، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره العدالة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر،برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة النصر والعدالة

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره العدالة، في منافسات دوري روشن السعودي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره العدالة، في منافسات دوري روشن السعودي، عبر قناة SSC HD.