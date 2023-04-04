السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بنجران ينفذ 380 جولة رقابية على الأسواق



نجران 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران ممثلاً في إدارة الأسواق والمسالخ، منذ بداية شهر رمضان المبارك، وحتى يوم أمس الاثنين، 380 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والتمور والمسالخ بالمنطقة ومحافظاتها.

وأوضح الفرع أن هذه الجولات تهدف للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية طوال أيام السنة وخلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق بمعدل جولتين في اليوم صباحية ومسائية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن.

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