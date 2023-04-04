السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة السابق



عرعر 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, المهندس شمام الشمري، بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين للمنطقة.

وتمنى سموه, للشمري النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة.

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03:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.