السعودية اليوم / تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية أثيوبيا



أديس أبابا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين وتوزيع السلال الغذائية والمصاحف في جمهورية إثيوبيا.

حضر التدشين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية حجي توفا، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا المشرف على المشروع سعود الغويري، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفراء والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاسلامية في إثيوبيا.

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03:31ت م

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