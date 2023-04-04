السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: العقم يمثل تحدياً صحياً على مستوى العالم



جنيف 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شخصاً من بين كل ستة أشخاص مصاب بالعقم، ما يشير إلى أن العقم يمثل تحدياً صحياً كبيراً على مستوى العالم.

وأفادت المنظمة في تقرير لها نشر أمس، بأن 17,5% من سكان العالم يعانون من العقم، فيما يعاني 17,8% في الدول المرتفعة الدخل، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تصل إلى 16,5%.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم إلى أن التقرير قد كشف عن النسبة الكبيرة من الأشخاص المتضررين، داعياً إلى الحاجة لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة من خلال تكثيف البحوث الصحية، وتوفير طرق آمنة وفعالة وقليلة التكلفة، لتتحقق الأبوة والأمومة لمن يسعون إليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.