«سينما أهل أول» تجذب زوار جدة التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت فعالية «سينما أهل أول» التي دشنتها وزارة الثقافة، ضمن موسم رمضان في منطقة البلد بجدة التاريخية، بتفاعل وحضور كبير من الزوار والسياح، للاستمتاع بمجموعة من المسلسلات والبرامج القديمة. وتعرض السينما مقاطع وأجزاء من مسلسلات وبرامج ارتبطت بذاكرة المشاهدين في الماضي، منها «طاش ما طاش» و»بابا فرحان»، وبرامج الفوازير والمسابقات، ومجموعة من الأفلام القديمة، لاقت استحسانا وإعجابا من الحضور من مختلف الفئات العمرية.

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