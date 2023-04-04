توظيف تقنية ستوب موشن في الأفلام السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتعريف بتقنية «ستوب موشن» وتوظيفها في الأفلام السعودية، نظمت هيئة الأفلام ورشة عمل بعنوان «فن ستوب موشن»، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض «بينالي الفنون الإسلامية» بمدينة جدة، بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما.

وتضمنت الورشة جلستين نقاشيتين: تناولت الأولى شرح توضيحي لتقنية «ستوب موشن»، إلى جانب توضيح أنواع «فن ستوب موشن» واستخداماته في إعلانات المنتجات، والأفلام خلال الفيديوهات الموسيقية، والمسلسلات التلفزيونية، وكذلك في الأفلام الطويلة والقصيرة، وتخلل الجلسة توضيح لطريقة تحريك التقنية في الأفلام خلال عرض نموذج لتطور مشهد من فيلم Coraline.

فيما ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «الفرص والتحديات في سوق الإنتاج السعودي»، التطور التكنولوجي لتقنية «ستوب موشن»، وتوظيفها في أفلام Star Wars. كما عرض خلال الجلسة نماذج عدة لأفلام (ستوب موشن). كما سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه هذه التقنية في سوق الأفلام السعودي، وكان أبرز هذه الفرص هو التكلفة، إذ تعد التقنية الأقل تكلفة من بين أنواع الأنيميشن الأخرى.

تقنية «ستوب موشن»







يتم تفعيلها خلال تصوير المشهد لمجموعة صور ثابتة



تحريك العنصر في كل صورة ليتم جمعها في النهاية



تكون هذه الخطوات للمشاهد وهي بالحركة



الأقل تكلفة من بين أنواع الأنيميشن







صناعة أفلام تعكس الواقع المحلي



إيجاد منتجين واعين بتحديات أفلام الرسوم المتحركة



تحديد الجمهور المستهدف بدقة وبناء المحتوى وفقا لذلك



زيادة التثقيف بأهمية وطبيعة هذا الفن



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