سيراليون وجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

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ووضعت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيراليون، ليبلغ 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة، إذ يأتي ذلك ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام، وسعيها إلى تطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية. ويعد القرار استمرارا لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، إذ ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من: إثيوبيا 6,900، بوروندي 7,500، أوغندا 9,500، تايلاند 10,000، كينيا 10,870، بنجلاديش 13,000، الفلبين 17,288، سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كل الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة،وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، إذ تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».
الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية
- إثيوبيا......................... 6,900
- بوروندي..................... 7,500
- أوغندا .........................9,500
- تايلاند....................... 10,000
- كينيا .........................10,870
- بنجلاديش................. 13,000
- الفلبين ......................17,288
- سريلانكا ...................15,000
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