%60 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص إناث

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وبحسب قطاع العمل فإن نسبة السعوديات تجاوزت نسبة السعوديين العاملين بذات القطاع في مجالات: الصناعة التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام.
وفي بعض هذه القطاعات بلغت نسبة السعوديات ضعفين أو أكثر من نسبة السعوديين كقطاع التعليم، ومجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
وأشارت الإحصاءات إلى تقارب نسب السعوديين والسعوديات ممن يعملون كمديرين، فيما تجاوزت نسبة السعوديات في مهن الاختصاصيين وعاملي الدعم المكتبي نسب السعوديين العاملين بذات المهن.
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