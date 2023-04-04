توعية الصائمين بالمحافظة على مخزون الحديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توعية الصائمين للمحافظة على مخزون الحديد خلال رمضان المبارك، أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار «رمضان مفتاح». ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع، عن مخزون الحديد، ونصها: (سأتواجد معك بمعدل طبيعي، وأخلصك من شحوب الجلد، وخفقان القلب، وكثرة الصداع، وألم البطن، والإمساك عندما تتناول من مصادري الطبيعية، والمتمثلة في 5 أنواع من الأطعمة، هي: السبانخ، الطماطم، العدس، الشوكولاته، اللحوم الداكنة).

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