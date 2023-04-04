1000 مقابلة وظيفية بيوم طويق

اختتمت أكاديمية طويق فعالية يوم طويق للتوظيف في مقرها بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 30 جهة في مختلف القطاعات، وبهدف الإسهام في دعم وتوظيف خريجي معسكرات وبرامج الأكاديمية من مختلف المجالات والتخصصات التقنية.
وسعت الأكاديمية من خلال تفعيل يوم طويق للتوظيف إلى إتاحة أكثر من 200 فرصة وظيفية عبر الجهات الشريكة وذلك لسد الفجوة بين تطور التقنيات ومتطلبات سوق العمل.
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