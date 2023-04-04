150 ألف مستفيد من النقل الترددي بالمدينة

تواصل قرابة 200 حافلة حديثة ضمن مشروع «حافلات المدينة» تقديم خدمة نقل الأفراد إلى المسجد النبوي ومسجد قباء بإشراف من هيئة تطوير المدينة المنورة بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.

وفي الثلث الأول من شهر رمضان استفاد أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر مسارات الخدمة من وإلى المسجد النبوي الشريف.

وحددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مسارات لتقديم خدمة «النقل الترددي» لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهاباً وعودة» انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.