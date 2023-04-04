150 ألف مستفيد من النقل الترددي بالمدينة

وفي الثلث الأول من شهر رمضان استفاد أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر مسارات الخدمة من وإلى المسجد النبوي الشريف.
وحددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مسارات لتقديم خدمة «النقل الترددي» لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهاباً وعودة» انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
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ألف مستفيد من النقل الترددي بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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