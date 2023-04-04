

المدينة المنورة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود جهودها اليومية بالتعاون مع الجهات الأمنية للتسهيل على الزوار الدخول للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

ووصل عدد الزوار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من ( ٦٧٥ ) .

وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي للتسهيل على الزوار والمصلين السلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما, وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله-.

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01:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر ٦٧٥ ألف تشرفوا بالزيارة والسلام على المصطفى خلال العشر الأوائل من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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