السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يعزِّي الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ في ضحايا الأعاصير



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الأعاصير والعواصف القوية التي اجتاحت عدة ولايات؛مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وتدمير للبنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي عنها.

وعبَّر معاليه عن صادق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، ولأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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