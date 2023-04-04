السعودية اليوم / بلدية العقيقُ تطلقَ فعالية "رمضانية العقيق"



الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، انطلقت - الليلة- فعالية "رمضانية العقيق"، التي تنظمها بلدية محافظة العقيق، وذلك بحديقة المحافظة.

وتهدف الفعالية التي ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة بصفتها اقتصادًا محليًّا داعمًا للمنطقة، وتتضمن 20 ركناً، لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة من مأكولات ومشروبات، والمنسوجات والحرف اليدوية.

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