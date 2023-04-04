السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصلُ جهودَها في إزالة مظاهر التشوه البصري



مكة المكرمة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

داهمت أمانة العاصمة المقدسة، منافذ بيع مخالفة لسوق عشوائي بحي العتيبية بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية المعروضة بشكل عشوائي والمخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء.

وتكثِّف الأمانة نشاطها الميداني والموسمي في شهر رمضان المبارك على الأسواق العشوائية المستحدثة من قبل الباعة المتنقلين والمخالفين للأنظمة دائمًا، وتحرص على الحد من هذه المخالفات؛ للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة تلك الظواهر السلبية بصفة مستمرة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم خلال الحملة إيقاف 47 منفذ بيع متنقل عبارة عن عربات للبيع المخالف، ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية تقدر بأكثر من 3 آلاف كيلو من الخضروات والفواكة، وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، والقبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة،وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة مظاهر "التشوه البصري" التي تستهدف معالجة وإزالة جميع مسبباته، والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام، مؤكدة حرصَها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي أُطلقت عبر برنامج "مدينتي أجمل" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج جودة الحياة ,ويعني بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن

// انتهى //

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مكة المكرمة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسداهمت أمانة العاصمة المقدسة، منافذ بيع مخالفة لسوق عشوائي بحي العتيبية بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية المعروضة بشكل عشوائي والمخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء.وتكثِّف الأمانة نشاطها الميداني والموسمي في شهر رمضان المبارك على الأسواق العشوائية المستحدثة من قبل الباعة المتنقلين والمخالفين للأنظمة دائمًا، وتحرص على الحد من هذه المخالفات؛ للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة تلك الظواهر السلبية بصفة مستمرة.وأشارت الأمانة إلى أنه تم خلال الحملة إيقاف 47 منفذ بيع متنقل عبارة عن عربات للبيع المخالف، ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية تقدر بأكثر من 3 آلاف كيلو من الخضروات والفواكة، وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، والقبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة،وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة مظاهر "التشوه البصري" التي تستهدف معالجة وإزالة جميع مسبباته، والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام، مؤكدة حرصَها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي أُطلقت عبر برنامج "مدينتي أجمل" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج جودة الحياة ,ويعني بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياه، مناشدةً الجميع بالتعاون لمكافحة تلك الظواهر والإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر على عملية سلامة المواد الغذائية المعروضة.// انتهى //00:44ت م0009

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.