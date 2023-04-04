السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز الصحة عبر الاستثمار في العاملين الصحيين والعلم والبحث والابتكار



جنيف 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين الصحيين والاستثمار فيهم ، الذين يشغلون موقع الصدارة في الاستجابة للطوارئ الصحية والمناخية .

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين في 7 أبريل الجاري: "إن تاريخ المنظمة يوضح ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الدول معًا لتحقيق هدف مشترك ، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه لجميع الناس".

وطالب أدهانوم بالوصول إلى الخدمات الصحية ، ومكافحة المنتجات الضارة بالصحة ، وأزمة المناخ واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القوى العاملة الصحية كأولوية إستراتيجية ، والاستثمار في تعليمهم وتوفير الوظائف اللائقة لهم ، لتلبية الطلب المتزايد وتجنب النقص المتوقع في 10 ملايين عامل صحي بحلول عام 2030 ، في المقام الأول في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل.

واعلنت المنظمة عن برنامج تعليمي عالمي حول الرعاية الطارئة الأساسية ، يستهدف 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية عام 2025.

وأكد أدهانوم - في بيان- استعدادَ المنظمة لدعم بلدان العالم في الوقت الذي تتفاوض فيه على اتفاق بشأن الأوبئة ، ومراجعة اللوائح الصحية الدولية ، وغيرها من المبادرات المالية والتشغيلية والحوكمة لإعداد العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية.

وأوضح أن المنظمة استثمرت على مدى السنوات الخمس الماضية في العلوم والصحة الرقمية, مشيرًا إلى أن مستقبل الصحة يعتمد على مدى قدرتنا على تعزيز الصحة من خلال العلم والبحث والابتكار والبيانات والتقنيات الرقمية والشراكات.

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