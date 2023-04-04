السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تقيمُ أطولَ مائدة إفطار بطول 1200 متر في سومطرة الغربية



جاكرتا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية - ممثلة بالملحقية الدينية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا- أطول مائدة إفطار بتاريخ جمهورية إندونيسيا، ضمن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل الوزارة تنفيذه في مدن وولايات جمهورية إندونيسيا، بحضور حاكم سومطرة الغربية المهندس مهيلدي أنصار الله، و الملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بالولاية.

وحضر المائدة التي امتدت على طول 1200 متر في مدينة بادانج بولاية سومطرة الغربية أكثر من 8000 مواطن إندونيسي من مختلف شرائح المجتمع بحسب إحصائية رسمية إندونيسية، وتأتي ضمن الجهود التي تنفذها الشؤون الإسلامية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح حاكم ولاية سومطرة الغربية، أن الحكومة الإندونيسية ستسعى إلى تسجيل هذه المائدة في كتاب غينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة في تاريخ البلاد، مقدمًا شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المكرمة الكبيرة، معربًا عن أمله في أن تدفع مثل هذه الأعمال الطيبة إلى تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مجددًا شكرَه لقيادة المملكة ووزارة الشؤون الإٍسلامية والملحقية الدينية، وكلِّ من أسهم في إنجاح هذا العمل النبيل.

ونوَّه أن البرامج والمبادرات التي تقوم بها المملكة، والآثار الإيجابية التي تنتج عنها، تعزِّز أواصرَ الأخوة بين أبناء المسلمين والمجتمعات الأخرى.

من جهته، عبَّر الحازمي، عن شكره العميق لخادمِ الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذا العطاء السخي، مؤكدًا أن هذه المائدة هي الأطول في تاريخ البلاد وتم التنسيق مع قرابة 40 مطعمًا واستعين بـ 400 عامل لإنجازها.

وعبَّرت الجموع الغفيرة التي أمَّت المكان عن سعادتها بهذه المأدبة الاستثنائية، متقدمة بخالص امتنانها وعرفانها لخادمِ الحرمين الشريفين،وسموِّ وليِّ عهده الأمين - أيدهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم على هذا العطاء الكبير الذي غمرهم بالسعادة والفرح، راجين من الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

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23:58ت م

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