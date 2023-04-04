السعودية اليوم / فعاليات "سرادق رمضان" تغمر زوار جدة التاريخية بعيش تجربة الإرث الثقافي المنوَّع



جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أنعشت فعاليات موسم جدة التاريخية الرمضانية المقامة حاليًّا، حنين ذكريات الزوار من خلال عيش تجربة التجول في أحياء جدة التاريخية، مستمتعين بتنوع الفعاليات التي تراعي مختلف شرائح المجتمع ، حيث تعيد المنطقة حكايات الطفولة لهم بعادات وطقوس استذكرتها فعاليات الموسم التي زادتها وهجًا في الشهر الكريم.

وجذبت فعاليات سرادق رمضان، الزوار الذين امتلأت بهم ساحات المنطقة التاريخية، حيث تتمثل في مشاهدتهم "سينما أهل أول" التي تقدم مجموعة من المسلسلات الرمضانية القديمة المعروضة على شاشة كبيرة؛ بهدف عيش الأجواء الرمضانية القديمة والتجربة الفريدة من الحنين إلى الماضي.

كما ينطوي تحت الفعالية تجربة الزوار للإفطار والسحور، التي يستمتعون من خلالها بالإفطار والسحور الرمضاني من على شرفات وأسطح البيوت والمباني في وسط جدة التاريخية.

فيما تأتي فعالية مسرح العرائس التي تقدم في مضمونها الإرث الثقافي التقليدي لشهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق مشاهدة عرض مسرحي حي للكبار والصغار يُؤدى عبر تحريك العرائس "الدمى" ورواية القصص بواسطة عدد من الرواة.

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23:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.