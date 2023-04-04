السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة جازان يشاركُ منسوبي جامعة جازان الإفطارَ الرمضاني



جيزان 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

شاركَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان اليوم ، منسوبي جامعة جازان حفلَ إفطارهم الرمضاني .

وكان في استقبال سموِّه عند وصوله مقر الحفل، معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني،ووكلاء الجامعة، وعددٌ من منسوبي الجهات الحكومية.

ونوَّه سموُّه ، بهذه المناسبة ، بتميز جامعة جازان بكوادرها العلمية والطبية التي أسهمت في البناء والتنمية وقيامها بالمسؤوليات المناطة بها تجاه هذا الوطن في جميع المجالات.

من جانبه ، هنَّأ معالي رئيس جامعة جازان، سموَّ أميرِ المنطقة بشهر رمضان المبارك؛ مؤكدًا أن سموَّه شريك الجامعة في تحقيق إنجازاتها.

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23:30ت م

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