السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أميرِ حائل يتسلَّم التقريرَ السنوي لجامعة حائل للعام 2021 -2022م



حائل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

تسلَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، التقريرَ السنوي لجامعة حائل للعام 2021 -2022م وشهادة الإنجاز العالمي بحصول مشروع منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني المبتكر على شهادة "تميز " في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023"، التي ينظِّمُها الاتحاد الدولي للاتصالات، وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا.

وأشادَ سموُّه بهذا الإنجاز، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، رئيسَ جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وقيادات الجامعة.

وهَنَّأَ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، جامعةَ حائل على هذا الإنجاز ،متطلعًا لمزيد من التميز في ظل دعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - وحرص ومتابعة معالي وزير التعليم .

و أعرب رئيس جامعة حائل عن شكره لسموِّ أميرِ المنطقة وسموِّ نائبِه على ما تجده الجامعة من دعم ومساندة لأداء رسالتها على أكمل وجه في خدمة طلاب وطالبات الجامعة،والإسهام في المجالات التي تنعكس على تطور المنطقة وخدمة المجتمع ، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز لجامعة حائل جاء بفضل من الله ثم دعم القيادة ومتابعة سموِّ أمير حائل وسموِّ نائبِه ومعالي وزير التعليم ، مؤكدًا حرصه ومنسوبي الجامعة على مضاعفة الجهود وتحقيق ما يأمله الجميع للجامعة.

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23:28ت م

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