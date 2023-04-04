ثقافي / تعليم الشرقية يعلن أسماء الفائزين والفائزات بجائزة عبدالله فؤاد "رحمه الله"



الدمام 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، نتائج الفائزين والفائزات بجائزة عبدالله فؤاد - رحمه الله- لتعزيز القيم في دورتها الرابعة للعام الدراسي 1443 / 1444هـ.

وثمَّن مدير التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي،الدور الحيوي الذي تؤديه الجائزة لتعزيز القيم، مستشهدًا بما حققته الجائزة في دوراتها السابقة التي أحدثت حراكًا ملموسًا على خارطة المجتمع التعليمي والتربوي، لافتًا النظر إلى أن المجتمع التعليمي والتربوي يعد البيئة المعززة للقيم التي يُسعى لتحقيقها في أبناء هذا الوطن المعطاء بوصفه هدف التنمية ووسيلتها.

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23:09ت م

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