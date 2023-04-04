شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام نظيره ضمك، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره ضمك، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز السابع، برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام ضمك

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره ضمك، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وضمك

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره ضمك، في منافسات دوري روشن السعودي، عبر قنوات ssc السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط.