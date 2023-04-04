شكرا لقرائتكم خبر إعادة الطابع التراثي لأول جامع بسوق نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إعادته إلى أصالته على طراز منطقة نجران التراثي، يدخل مسجد الزبير بن العوام ضمن قائمة المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخي، حيث يقع بالقرب من قصر الإمارة التاريخي بمنطقة نجران، ويعد أول جامع في منطقة السوق الشعبي القديم بمدينة نجران، ويعمل المشروع على تجديد المسجد ومعالجة ما لحق به من ملامح بناء حديثة، بعد أن تعرض لعمليات ترميم استخدمت مواد غير أصيلة.

ويعتمد بناء مسجد الزبير بن العوام، بشكل رئيس على طريقة بناء تقليدية تستخدم فيها المداميك الأفقية، كما تسقف مبانيه بملامح تراثية تأخذ شكل الخشب المستخرج من جذوع وسعف النخيل وأشجار الأثل أو السدر.

وسيطور مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الزبير بن العوام، بمواده الطبيعية نفسها المستخدمة في تأسيسه، وسيحافظ المشروع على شكله وفق أسلوب إنشائي فريد.

إعادة السمات الجماليةيعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على حفظ القيم التاريخية وإعادة العناصر الجمالية لمسجد الزبير بن العوام، الذي تعرض لترميمات متعددة وأدخلت فيه مواد حديثة، إذ يعيد إليه ما يتسم به من فن معماري يظهر على شكل زخارف بارزة، ونقوش مستوحاة من الثقافة المحلية، خلال استبدال الملامح الحديثة في المسجد وإعادة السمة التراثية له، في حين سيتم تطوير المئذنة التي تحوي سلما داخليا ونوافذ، وتمثل البناء المحلي، مع المحافظة على نظام بنائه المخروطي، الذي يجعل المباني قادرة على مقاومة الظروف المناخية والهواء.

مسجد الزبير بن العوام

