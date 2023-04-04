ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على مائدة السحور في جدة أمس الأول.

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة، فيما عبر عبدالفتاح السيسي عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي جدة واستقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما كان في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

إلى ذلك غادر جدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في الوداع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.