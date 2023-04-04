شكرا لقرائتكم خبر إصدار التصاريح الرقمية للاعتكاف بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي أنه تم خلال المرحلة الأولى استقبال 3000 طلب تصريح اعتكاف بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية، وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.
وأكد أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على المعتكفين الحصول على التصاريح بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام، بدءا من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان.
ماء زمزم المتنقل
من جهة أخرى جهزت الرئاسة 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، تعبأ 5 مرات يوميا، وتوفر نحو 300 حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و80 عربة ذكية سعة 80 لترا.
وتدير الرئاسة من خلال وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية خدمات سقيا ماء زمزم بنحو 1030 عاملا، كما يفحص منسوبو مختبر زمزم بجولات يومية مواقع توزيع ماء زمزم بمجموع عينات يزيد على 30 عينة يوميا، عبر منظومة عمل تستمر على مدار 24 ساعة.
خدمات ماء زمزم
- التعبئة تتم 5 مرات يوميا
- 300 حقيبة متنقلة للتوزيع
- 80 عربة ذكية توزع ماء زمزم
- 1030 عاملا
- 30 عينة يتم تحليلها يوميا
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