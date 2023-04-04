شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 5 آلاف وجبة إفطار يوميا في مداخل مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية نحو 5 آلاف وجبة إفطار صائم يوميا على مداخل مكة المكرمة «موقف حجز السيارات بالكعكية، وموقف حجز السيارات بالعابدية، وميقات الجعرانة بالشرائع، ومركزي التفويج التابعة لوزارة الحج والعمرة في الزايدي بطريق جدة وكيلو 40 بطريق المدينة المنورة».

وأوضح مدير البرامج والخدمات علاء القباص أن الجمعية تبدأ في توزيع الوجبات بمداخل مكة على المعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد الحرام لأداء المناسك والمغادرين إلى بلدانهم بعد الانتهاء من النسك أو زيارة مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قبل أذان المغرب بساعة؛ لتكون عونا في رحلتهم وتغطي احتياجهم الغذائي في وجبة إفطار مكونة من 7 أصناف منوعة.

وبين أن هدية تقدم وجبات إفطار صائم يوميا في مداخل مكة المكرمة يعمل على تقديمها مضيفي ومتطوعي الجمعية بإشراف من لجنة السقاية الرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج العمرة.