شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. بنزيما ينتقل إلى إتحاد جدة السعودي الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة الميدان السعودية، أن المهاجم الفرنسي أنهي تفاوضه الرسمي مع اتحاد جدة السعودي، على أن ينتقل إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، مع إنتهاء عقد اللاعب مع النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن عقد بنزيما مع العميد سيمتد لمدة موسمين، فى صفقة إنتقال حر، بعدما رفض اللاعب جميع محاولات الفريق المدريدي من أجل البقاء داخل صفوف الميرنجي للمرحلة القادمة.

هذا ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد فى يونيو المقبل، فى للوقت الذي تشير كافة التوقعات إلى أن اللاعب سيكون خارج الدوري الإسباني بالفعل الموسم المقبل.



أسباب رفض بنزيما ريال مدريد

وأكدت بعض المصادر القريبة من بنزيما، أن الوضع المأسوي الحالي للنادي الملكي، وإقتراب إنهيار الفريق بشكل كبير فى الموسم المقبل، فى ظل موقف عدد كبير من اللاعبين بالرحيل عن الفريق، يجعل اللاعب يتمسك بموقفه من الرحيل، فى خطوته الأخيرة بمسيرته الكروية.

هذا ومن المتوقع أن يصدر بنزيما الضغط بشكل كبير لمجلس إدارة الريال الحالي برئاسة بيريز، والذي سيكون مطالبا بتبرير رحيل بنزيما حال عدم النجاح فى الإبقاء عليه.