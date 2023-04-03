350 خدمة تقدمها منصة أبشر للمواطنين والمقيمين

وقالت "أبشر" في إنفوجراف عبر حسابها في "تويتر": "الخدمات التي تحتاجها أبشر بها وأنت بمكانك".
وتقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.
ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.
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