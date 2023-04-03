إحباط تهريب 120 كيلوجراما من الحشيش المخدر بجازان

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350 خدمة تقدمها منصة أبشر للمواطنين والمقيمين
أكد الأمن العام أهمية منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي تتيح خدمات متعددة للمواطن والمقيم والزائر ومن السهل تنفيذها...
الشورى يقر تعديل نظام تعويضات الأراضي المقتطعة.. وسعر المتر أساس التسعير
أقر مجلس الشورى اليوم تعديلا في نظام تعويضات الأراضي المقتطعة وأن يكون المتر أساس التسعير. وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً...
يناير 2023 ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ عام 1991
أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م الذي صادف شتاء هذا العام، حيث أوضح التقرير أن...
منصة استطلاع تعرض 24 مشروعا يتصدرها مشروع النظام الصحي
عرضت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 24 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين...
رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى...
بالصور.. التوسعة السعودية الثالثة تعكس عناية المملكة بالحرم
شهد المسجد الحرام تطورًا عمرانيًّا ومشاريع عملاقة تتناسب مع قدسية المكان والكثافة العددية الذي يشهدها بشكل يومي، حيث يحظى بعناية...
35 طنا من المخدرات ضبطت في رمضان
أحبطت وضبطت قوات الأمن ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، 35.6 طنا من المخدرات، خلال الأيام الـ 10 الأولى من...
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