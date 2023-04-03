إحباط تهريب 120 كيلوجراما من الحشيش المخدر بجازان

350 خدمة تقدمها منصة أبشر للمواطنين والمقيمين أكد الأمن العام أهمية منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي تتيح خدمات متعددة للمواطن والمقيم والزائر ومن السهل تنفيذها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ الشورى يقر تعديل نظام تعويضات الأراضي المقتطعة.. وسعر المتر أساس التسعير أقر مجلس الشورى اليوم تعديلا في نظام تعويضات الأراضي المقتطعة وأن يكون المتر أساس التسعير. وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ يناير 2023 ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ عام 1991 أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م الذي صادف شتاء هذا العام، حيث أوضح التقرير أن... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ منصة استطلاع تعرض 24 مشروعا يتصدرها مشروع النظام الصحي عرضت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 24 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ بالصور.. التوسعة السعودية الثالثة تعكس عناية المملكة بالحرم شهد المسجد الحرام تطورًا عمرانيًّا ومشاريع عملاقة تتناسب مع قدسية المكان والكثافة العددية الذي يشهدها بشكل يومي، حيث يحظى بعناية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ 35 طنا من المخدرات ضبطت في رمضان أحبطت وضبطت قوات الأمن ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، 35.6 طنا من المخدرات، خلال الأيام الـ 10 الأولى من... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 12 رمضان 1444 هـ 12 رمضان 1444 هـ

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