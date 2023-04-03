السعودية اليوم / الدكتور السديس يقوم بجولة تفقدية على المسجد الحرام



مكةالمكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بجولة تفقدية في المسجد الحرام وساحاته.

واطلع معاليه على سير الأعمال والجهود القائمة في كل الوكالات والجهات العاملة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مشيدًا بالجهود المباركة التي يبذلها منسوبو الرئاسة في شتى المجالات والأعمال المنوطة بهم على مدار ٢٤ ساعة، بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة.

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21:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.