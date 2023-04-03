السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية



جاكرتا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كلم وعلى بُعد 72 كلم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

من جهتها، طمأنت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنّه لا خطر من حصول تسونامي جرّاء الزلزال.

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21:44ت م

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