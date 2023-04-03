شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي يسخر من الأهلي قبل قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن تصريحات المدرب التونسي نبيل معلول عن الأهلى لم تكن موفقة على الإطلاق بشأن أنه لا يواجه مشكلة فى مواجهة أي فريق فى مرحلة الدور ربع النهائي، بإستثناء سيمبا التنزاني، نظرا لبعض المسافة والإرهاق الشديد الذي سيصيب الفريق.

ويري الإعلام التونسي، أن الأهلى المصري يمثل خطرا كبيرا على الترجي فى المرحلة القادمة، حال إذا ما أوقعت القرعة الفريق التونسي بنظيره المارد الأحمر، كما يجب عدم إغفال هذا الأمر.

يأتي ذلك نظرا لتفوق الأهلى على الترجي فى المواجهات السابقة، حيث سبق للفريقين أن ألتقي فى الموسم قبل الماضي، فى دور الثمانية أيضا، قبل أن يتمكن الفريق القاهري من الصعود للدور قبل النهائي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 4/0 بمجموع اللقائين، قبل أن يتوج باللقب فى النهاية.



معلول يثق فى الترجي التونسي

وربط البعض تعليقات نبيل معلول، عن ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه بالترجي، الشئ الذي لم يقصد به إهانة الفريق القاهري أو التقليل منه، كون مواجهة الفريقين ديربي قوي من ديربيات شمال إفريقيا.



موعد قرعة الدور ربع النهائي

هذا ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء القادم، والموافق 5 أبريل القادم، على أن تكون هذه المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب،وفقا لنتيجتي مباراة الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 21أو 22 أبريل من الشهر الجاري، فى حين تقام مباراة العودة أحد يومى 28 أو 29 من الشهر نفسه.