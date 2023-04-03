شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البرتغال يرفض طلب رونالدو.. صدمة كبيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن النجم البرتغالي رفائييل لياو، لن يرحل عن ميلان فى هذا الصيف إلى فريق ريال مدريد، مؤكدة أن باب التفاوض من أجل التجديد مع الروسونيري لم يتم إغلاقه بعد.

وأكدت الصحيفة، أن لياو حريص على البقاء داخل ميلان، ولكن بعقد لا يتجاوز الموسمين حال التجديد، لا سيما أن اللاعب يستهدف التواجد فى الدوري الإنجليزي كخطوة مقبلة.

وأشارت بعض المصادر فى وقت سابق، إلى أن رونالدو اجتمع مع اللاعب خلال الفترة الماضية،إستغلالا لتجمع المنتخب فى فترة التوقف الدولي، ووجه له أحد النصائح بالتواجد داخل صفوف ريال مدريد إذا سنحت له الفرصة لذلك، للسير على خطاه بالمستقبل القريب.



لياو يستهدف التواجد بأرسنال

وكان اللاعب قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة، أنه يشاهد مباريات الدوري الإنجليزي كثيرًا، كما أنه معجب بشخصية أرسنال القوية هذا الموسم، فى تلميح واضح أن الخطوة القادمة للاعب قد تكون صوب الجانرز.

الجدير بالذكر أن عقد لياو سينتهي مع ميلان فى صيف 2024 القادم، فى الوقت الذي لا يزال الطرفين لم يتواصلا إلى إتفاق نهائي بشأن الخطوة القادمة.