شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسعى لتأمين نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يسعى لتجديد عقد ديلجادو

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد حسم مستقبل أحد نجوم الفريق، بقرار مفاجئ وغير متوقع.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "BOLAVIP"، على أن الهلال يتمسك ببقاء اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وعدم التخلي عنه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأوضحت التقارير على أن إدارة نادي الهلال قد أبلغت الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميشيل، أنه يرتبط بعقد مع الفريق، حتى يونيو 2025، ولا نية للتخلي عنه، في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن تقارير محلية وعالمية عديدة، أكدت خلال الأسابيع الماضية، على أن النجم البرازيلي؛ سيكون أول الرحلين عن الهلال، في الصيف القادم.