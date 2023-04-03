شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقترب من التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يسعى لخطف نجم برازيلي جديد

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "MSN"، على أن هناك اهتمام كبير من الهلال السعودي للتعاقد مع النجم البرازيلي إيرتون لوكاس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو.

وأشارت الشبكة، إلى أن اهتمام الهلال بالتعاقد مع لوكاس، ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ منذ فترة، إلا أنها لم تستطع حسم الصفقة؛ بسبب العقوبة الموقعة على الفريق، بالحرمان من التعاقدات.

وأكدت الشبكة، على أن صفقة انتقال إيرتون لوكاس، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد تصل إلى مبلغ 6 ملايين يورو "24.5 مليون ريال سعودي".

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك بنتيجة 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.