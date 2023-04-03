شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يدخل في صراع مع النصر لخطف صفقة عالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

الهلال يسعى للتعاقد مع راموس

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أصبح قريبًا للغاية، من التعاقد مع صفقة عالمية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، على أن إدارة نادي الهلال، تقترب من التعاقد مع المدافع الإسباني الكبير سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الذي يتلقى اهتمام كبير من جانب إدارة نادي النصر السعودي.

ويرتبط راموس بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو من عام 2023؛ وسط اهتمام كبير من النصر، لضمه.

وأكدت التقارير عبر صحيفة آس الإسبانية، على أن إدارة الهلال قد دخلت بقوة في صفقة المدافع الإسباني، واقترب من التوقيع معه رسميًا، مقابل راتب يُقدر بـ50 مليون يورو.