شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمواجهة العدالة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة العدالة، وذلك مساء غدًا الثلاثاء الموافق الرابع من شهر إبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة النصر ضد العدالة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد العدالة، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة العدالة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة الغد ضد العدالة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، لويز جوستافو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كرستيانو رونالدو، تاليسكا.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي العدالة، في المركز الرابع عشر، برصيد 17 نقطة.

