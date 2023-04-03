السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتتح دورة تدريبية في مجال تأسيس الجمعيات التعاونية بالسودان



الخرطوم 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية اليوم، أعمال الدورة التدريبية القطرية في مجال (تأسيس الجمعيات التعاونية وتمويلها واللوائح والقوانين المنظمة لعملها) في ولاية جنوب دارفور، والتي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والبنك الزراعي السوداني، وذلك في إطار برنامج تحسين سبل كسب العيش الذي تنفذه المنظمة بولايات دارفور، بمشاركة (16) متدربًا من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية المنضوية تحت مظلة المشروع.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام إلى التعريف بـ(تكوين الجمعيات التعاونية، اللوائح والقوانين المنظمة، إدارة الجمعيات، مسك الدفاتر، الحسابات، الاجتماعات والتمويل)، وذلك بهدف دعم الجمعيات النسوية الزراعية المنضوية تحت مظلة برنامج تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور، عبر التمويل الزراعي لتسهيل تنفيذ أنشطتها المختلفة وفقًا لأسس وقيم ومبادئ التعاون، لضمان تحقيق إنتاجية عالية في القطاع الزراعي ولتوفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات المتوسطة والصغيرة.

// انتهى //

19:47ت م

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