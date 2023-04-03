السعودية اليوم / غرفة مكة تطلق فعالية "فوانيس" في موسمها السادس



مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

تنطلق مساء غدٍ بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات أعمال فعالية "فوانيس" في موسمها السادس بحزمة من الأعمال وورش العمل والمواقع المتنوعة التي تستهدف أفراد الأسرة كافة، وتستمر يومياً حتى يوم السبت 24 رمضان.

فعالية "فوانيس" اعتمدتها وزارة الثقافة ضمن رزنامة موسم رمضان الذي يهدف إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر رمضان حول المملكة، من خلال تجارب حية ثقافية اجتماعية إبداعية، وذلك طيلة أيام الشهر المبارك في 14 مدينة.

وتتيح "فوانيس" الدخول مجاناً، وتفرد هذا العام مساحة مقدرة لأصحاب وصاحبات المواهب، من عمر 11 إلى 16 سنة، عبر مساحات "أجنحة الرواد الصغار" التي تشمل الرسم والتصوير والألعاب والسبح والاكسسوارات وتركيب العطور.

واستحدثت النسخة السادسة من "فوانيس" عرضاً تراثياً بعنوان "معرض كمُ كم" الذي يوفر مشاهد متعددة من مدينة مكة المكرمة عبر تاريخها، مختزلاً في الألعاب والعادات والأزياء عبر الرسم، حيث تستهدف الفعالية ربط الأجيال المتتالية عبر الصور والرسومات التراثية، كما يوفر السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة التي تلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة.

الحُلي التراثية والمأكولات الشعبية والكثير من المعروضات أبرزت وجود السيدات بمعروضاتهن، ومجالات أخرى ليس الحديث عن فن التجميل آخرها، فعلى البسطات التاريخية تتراص أدوات زينة المرأة، تفصل بينها سنوات طويلة تحكي التطور الذي دخل هذه الصناعة ذات الرواج الكبير.

وأوضح أمين غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الغرفة ستقدم عبر "فوانيس" حزمة متنوعة من الأنشطة لاستقطاب سكان مكة المكرمة وزوارها، حيث جرى تقسيم موقع الفعالية إلى منطقة خاصة بالفنون، ومنطقة خاصة بالأطفال، فضلاً عن منطقة المأكولات وعربات الطعام "الفودتركس" التي توفر تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الرمضانية، وسوق فوانيس.

ولفت النظر إلى أن الفعالية تستقطب زواراً وأطيافاً متنوعة، مختلفة الأعمار، تملأ شوارع "فوانيس" التي تعيد إلى الآباء ربوع الصبا ومضارب الأجداد التي طالما رتعوا فيها زمانًا قبل أن يعودوا إليها مع أبنائهم في واقع مشابه للسابق جسدته جنبات الفعالية التي تحكي من خلال معروضاتها ذلك الزمان.

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19:09ت م

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