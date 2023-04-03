

الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ومهامه الأخرى.

وأعرب عن خالص الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على الثقة الكريمة، سائلًا الله تعالى التوفيق وأن يكون عند حسن الظن، وأن يديم على البلاد أمنها ورخاءها.

// انتهى //

17:57ت م

0149



الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إضافةً إلى عملهومهامه الأخرى.وأعرب عن خالص الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على الثقة الكريمة، سائلًا الله تعالى التوفيق وأن يكون عند حسن الظن، وأن يديم على البلاد أمنها ورخاءها.// انتهى //17:57ت م0149

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطان يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.