شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص في القارة السمراء عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 وهي التي تقام بعد أن إكتمل عقد المتأهلين للدور ثمن النهائي يوم السبت الماضي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبالبحث عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 تبين لنا أنها ستكون متاحة بعد غدٍ الأربعاء الموافق الخامس من شهر أبريل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل فعاليات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت وقناة بي ان سبورت الاخبارية وقنوات الكاف الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي

وتمكنت 8 أندية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهي:-