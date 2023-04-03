شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشباب يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته مساء أمس الأحد، برنامجه التدريبي بقيادة الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني، استعدادًا لمواجهة الهلال بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الشباب نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستهل مورينو المران بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، ثم أجرى لاعبو الفريق الشبابي تمارين الإحماء تحت إشراف مدرب اللياقة، ثم أقام المدرب مناورة تكتيكية على كامل الملعب شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية.

وشهدت التدريبات الجماعية للشباب، مشاركة البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم الليوث صاحب الـ27 عاما، في الجزء الأخير من الحصة التدريبية.

ويحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر، 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

على الجانب الآخر يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة.

