شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيتات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يمني عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط والدول العربية النفس بالتعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالاخص في ظل وجود مجموعة من اللقاءات التي تقام في مختلف البطولات.

وينقل لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود X إنبي – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports

الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الصفاقسي X قطر – الساعة 11 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة