شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوقيتات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يمني عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط والدول العربية النفس بالتعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالاخص في ظل وجود مجموعة من اللقاءات التي تقام في مختلف البطولات.
وينقل لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- حرس الحدود X إنبي – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports
- الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- إيفرتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة
- الصفاقسي X قطر – الساعة 11 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- إمبولي X ليتشي – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
- ساسولو X تورينو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1