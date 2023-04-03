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بالتوقيتات.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يمني عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط والدول العربية النفس بالتعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالاخص في ظل وجود مجموعة من اللقاءات التي تقام في مختلف البطولات.

وينقل لكم موقع سبورت 365 خلال مقالنا اليوم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة 

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

  • حرس الحدود X إنبي – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports
  • الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

  • إيفرتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

  • الصفاقسي  X قطر – الساعة 11 مساء على قناة  SSC 1

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

  • فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

  • إمبولي X ليتشي – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
  • ساسولو X تورينو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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