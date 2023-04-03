شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اعتزال سلمان الفرج كرة القدم بصورة نهائية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، حقيقة اعتزال سلمان الفرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب السعودي، اللعبة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أنباء بعض التقارير، خبر اعتزال قائد الهلال والمنتخب السعودي سلمان الفرج، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاعل الجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأبرزهم "تويتر"، مع خبر اعتزال اللاعب ما بين متعجب، ومشكك، ومصدق.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية" اليوم الإثنين، حسب مصادر لها أن ما يتم تداوله عن اعتزال الفرج عارِ عن الصحة، مؤكدة استمرار اللاعب مع الهلال، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع زملائه قريبًا.

وكان الفرج تعرض لإصابة في الحوض في مارس الماضي، وأعلن الهلال غيابه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، عن الملاعب.

وغاب الفرج خلال الـ5 سنوات الأخيرة، عن نحو نصف مباريات الفريق بسبب الإصابات المتكررة، ورغم الإصابات تميز بأدائه ومساهمته في حصد الفريق للبطولات.